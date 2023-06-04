عدد الجماهير فى مباراة الأهلى والوداد فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2023

يشهد ستاد القاهرة انطلاق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد

ويأتي موعد مباراة الأهلي والوداد في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد، قبل لقاء الإياب الصعب الذي سيقام يوم 11 يونيو الجاري في الدار البيضاء.

ويعوّل الأهلي على الحشد الجماهيري الكبير في مباراة الذهاب، ومؤازرة أنصاره من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل مواجهة الإياب الصعبة.

عدد مشجعي مباراة الأهلي والوداد

وكان الأهلي قد اتفق مع الجهات المسؤولة في البداية على حضور 20 ألف مشجع في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووافقت الجهات المسؤولة بالتنسيق مع إدارة الأهلي ووزارة الشباب والرياضة على زيادة عدد جماهير الأهلي في مباراة الأحد إلى 50 ألف مشجع أمام الوداد.

وزارة الشباب والرياضة تعلن زيادة عدد جماهير الأهلي إلى 50 ألف مشجع

جاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي:

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن موافقة الجهات المسؤولة على زيادة عدد جمهور النادي الأهلي إلى 50 ألف مشجع، في مباراته ضد الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة إجراء عدة اتصالات مكثفة خلال الفترة الماضية، لزيادة عدد الجماهير، في المباراة المصيرية للنادي الأهلي، مشيراً إلي أن كافة أجهزة الدولة وكافة مؤسساتها تقف وراء النادي الأهلي في مهمته الوطنية بدوري أبطال إفريقيا لتحقيق لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، وتأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار صبحي إلي أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق أبطال مصر -خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي تقدم كل الدعم لكافة الاتحادات والأندية المختلفة لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.