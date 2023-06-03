قبل مباراة الأهلي والوداد.. تعرف على خطة دخول الجماهير والمحظورات

قال العميد محمود القاضي، مسئول الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لتأمين نهائي دوري أبطال إفريقيا، إن مباراة النادي الأهلي، ونادي الوداد الرياضي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، من المقرر أن تقام غدًا الأحد، بحضور جماهيري يقدر بنحو 50 ألف مشجع.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، خطة دخول الجماهير للمدرجات، مشيرًا إلى أن الدرجة الثالثة شمال لجمهور النادي الأهلي من المقرر أن تدخل من بوابة صلاح سالم، وجمهور الدرجة الثانية الموحدة من نفس البوابة، و يتم السماح لهم بالدخول من الثانية بعد الظهر حتى التاسعة حتى لا يكون هناك تكدس.

وأشار إلى أن جمهور الدرجة التالثة يمين، يتم دخولهم من بوابة طريق نادي النصر بجانب نادي الزهور، والمقصورة الرئيسية والدرجة الأولى شمال من الباب الرئيسي للاستاد وكذلك الحضور بدعوات، وجماهير الضيف من خلال بوابة آل رشدان.

المحظورات على الجماهير

وعن المحظورات على الجماهير قال إنه يحظر دخول أي شيء يحدث أذى للنفس والغير، والشماريخ والأشياء التي تحدث لهب، والمعلبات والمأكولات، والمشروبات والشعارات التي تحمل عبارات مسيئة، والبرفان للسيدات ومزيل العرق.