السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد هاني: أفريقيا تعلم من الأهلي.. وسبق أن انتصرنا على الوداد

محمد هاني
محمد هاني

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة الوداد المغربي التي تقام مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «إفريقيا تعرف النادي الأهلي وقيمته من خلال تتويجه باللقب الإفريقي ووصوله إلى النهائي. تم التحضير بشكل جيد لمباراة الوداد، ونسعى دائمًا إلى تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المباريات».

وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق لم يتمنَّ مواجهة فريق عن آخر في نهائي دوري الأبطال، وجميع اللاعبين استعدوا بشكل جيد لمباراة الوداد.

وواصل حديثه: «الأهلي هو الكيان الكبير، ونظام العمل والأهداف واحدة رغم اختلاف اللاعبين الذين شاركوا في نهائي البطولة على مدار الفترة الماضية هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد ونسعى إلى ذلك بكل قوة».

ووجه هاني الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق من خلال الحضور القوي، لافتًا إلى أن وجود الجماهير دافع قوي للاعبين، ودائمًا ما يكونون في الموعد، مؤكدًا أن هدف اللاعبين هو إسعادهم.

محمد هاني الاهلى أخبار الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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