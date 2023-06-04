الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يونيو 2023

الأهلى
الأهلى

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو 2023، يهتم بها جمهور المارد الأحمر، لمتابعة لقاءات فريقه في البطولات المختلفة ومنافسته على الألقاب، خاصة وأن النادي الأهلي على بعد خطوة واحدة من اللقب الأغلى، والذي ينتظره جمهور النادي لحسم لقب بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر له في تاريخه، والأكثر في تاريخ الفرق المشاركة في هذه البطولة، كذلك متابعة غيرها من مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو 2023 في البطولات المحلية والقارية.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو 2023

الأهلي والوداد الرياضي المغربي

ويخوض النادي الأهلي أولى مبارياته في شهر يونيو في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث تنطلق المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرباط.

الوداد الرياضي المغربي والأهلي

ويستضيف استاد مركب محمد الخامس مباراة العودة بين النادي الأهلي والوداد الرياضي المغربي، يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة 9:00 بتوقيت الرباط.

حرس الحدود والأهلي

ويعاود النادي الأهلي منافسات الدوري  المصري، حيث يواجه فريق نادي حرس الحدود في الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

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الأهلي ومنتخب السويس

كما يخوض المارد الأحمر مباراته في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك في الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

البنك الأهلي والأهلي

ويخوض المارد الأحمر آخر مبارياته في شهر يونيو الجاري أمام فريق نادي البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك في 29 من الشهر الجاري، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي في الدوري المصري

ورغم أن النادي الأهلي هو الأقل خوضا للمباريات هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز وله الكثير من المؤجلات بسبب مشاركاته في البطولات القارية، وبطولة كأس العالم للأندية إلا أنه يظل المتصدر لترتيب الدوري والأكثر حصدا للنقاط.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يونيو يونيو 2023 الأهلي والوداد الرياضي المغربي الوداد الرياضي المغربي والأهلي الاهلى

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