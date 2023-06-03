السبت 03 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إجراء بروفات على خطة تأمين مباراة الأهلى والوداد غدًا

استاد القاهرة.
استاد القاهرة.

أجرى رجال الأمن "بروفات" على تأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي، المقرر لها غدًا الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.

وتؤمّن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية المباراة بخطة الدوائر الأمنية، بعد دخول الجماهير الاستاد، والتي يتم استقبالها من الخامسة عصرًا حتى بدء المباراة، مع وضع مجموعة من المحظورات على الجماهير أبرزها عدم حمل الشماريخ أو اللافتات المسيئة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتبدأ خطة التأمين من قبل المباراة بعدة ساعات، وصولًا لدخول الجماهير وبدء المباراة، وحتى انتهاء المباراة وخروج الجماهير بسلام وأمان.

الاهلى والوداد المغربى نهائي دوري أبطال إفريقيا استاد القاهرة لمجموعة الأفريقية

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