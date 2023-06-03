زوجة الرئيس الأمريكي بالحجاب في الجامع الأزهر.. تفاصيل

قال الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، توجهنا بالشكر للسيد جيل بايدن، السيدة الأولى في أمريكا، لأنها جعلت زيارتها للجامع الأزهر، ضمن برنامج زيارتها.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية الحدث اليوم، أن السيدة جيل بايدن، أعجبت إعجابًا شديدًا بتاريخ الأزهر الشريف، لما سمعت من تاريخه الشريف، ولما رأت من العمارة القديمة التي يتميز بها، ولما للأزخر الشريف من سيط وسمعة عالمية كبيرة، وأثر في الناحية العلمية والثقافية في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الأوروبي بصفة خاصة والأمريكي.

وتابع: "لدينا700 طالب يدرسون من أمريكا في جامعة الأزهر الشريف، مابين كليات عربية وشرعية ونظرية وثقافية وعلمية، وذلك لما يجدونه في الأزهر الشريف الفكر الديني الوسطي المعتدل الذي يتميز به الأزهر الشريف وينشره في ربوع العالم ".

وأشار إلى أن اللقاء مع السيدة الأولى في أمريكا كشفنا خلاله بأن الفكر الوسطي يساعد الدول على محاربة الإرهاب وعلى نشر الوسطية والاعتدال، وذكرنا في ذلك وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حفظه الله.