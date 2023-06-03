السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدبولى: نعمل على تفعيل تجارة الترانزيت بميناءى الدخيلة والإسكندرية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تفقد رصيف 100 بميناء الدخيلة، ومع اكتمال انتهائه سيكون من أكبر وأهم الأرصفة على مستوى حوض البحر المتوسط، لافتًا إلى أن السفن العملاقة الضخمة التي تتحرك على مستوى العالم ستبقى قادرة على تواجدها بميناءي الدخيلة والإسكندرية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أننا نعمل على تفعيل تجارة الترانزيت من خلال ميناء الدخيلة والإسكندرية بأفضل صوره الممكنة الموجودة في مصر، وهذه التجارة هي المستقبل على مستوى العالم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للاستثمار ناقش مقترح تقديم حوافز استثنائية لتجارة الترانزيت، حيث إننا نربط الموانئ الخاصة بنا مع المناطق اللوجيستية ومناطق التخزين داخل الجمهورية، من خلال شبكة القطارات، خاصة القطار السريع.

وتابع: «كل ما نفعله من جهد هو سعي لبناء جمهورية جديدة داخل الدولة المصرية، حيث إن حجم العمل الذي نفخر بتنفيذه بالمقاييس الطبيعية كان يمكن أن يستغرق أكثر من 15 عامًا».

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