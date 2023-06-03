مدبولى: رؤية متكاملة لإنشاء أكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل تفقده التطوير الشامل بميناءي الدخيلة والإسكندرية، معقبًا: "مع حجم الموانئ الضخم الذي تنفذه الدولة المصرية وإنشاء العديد من إطالة الأرصفة وإنشاء شبكة موانئ جديدة، ستصبح مصر مركزًا لوجستيًا في البحر المتوسط والشرق الأوسط".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن ميناء الإسكندرية هو الأكبر في مصر، حيث يتجاوز فيه حجم تجارة مصر سواء الصادرات أو الواردات أكثر من 60% من التجارة الموجودة في مصر.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرؤية المتكاملة لميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة هي أن يربط بينهما ميناء المكس، بحيث يكون لدينا منظومة متكاملة لأكبر ميناء على مستوى حوض البحر المتوسط، إضافة إلى تفقد اللمسات الأخيرة لمشروع "تحيا مصر" بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع: "اليوم نشهد محطة منفذة على أعلى مستوى في العالم من حيث الإدارة التكنولوجية، حتى تكون نقلة نوعية للدولة المصرية في هذا المجال".