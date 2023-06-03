تقرير أمريكى: إفريقيا تسعى للاستغناء عن الدولار.. ويكشف علاقة “البريكس” بالأمر

أكد تقرير أمريكي، اليوم السبت، أن مجموعة البريكس تتطلع لإنشاء عملياتها الخاصة، وذلك لتقليل تأثير الولايات المتحدة في سوق التارة العالمية عن طريق خفض التعاملات بالدولار، وقررت عدة دول الانضمام لهذا التكتل ومن بينهم مصر.

وبحسب موقع "Watcher.Guru" الأمريكي، زاد اهتمام مصر بتحالف البريكس (روسيا، الصين، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند) خلال العامين الماضيين، وهذا يرجع جزئيًا إلى التكهنات بصدور عملة جديدة عن البريكس.

وأوضح التقرير الأمريكي أن التطور التدريجي للنظام المالي العالمي، والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي، أمر تتطلع الدولة الإفريقية إلى تحقيقه، حيث سيستفيد الاقتصاد المصري من تكوين وزيادة الاحتياطيات النقدية لحل مشاكل السيولة.

أسباب رغبة مصر في الانضمام للبريكس

وأكد "Watcher.Guru" أن الأمر سيواجه الأزمات العالمية بشكل أفضل من خلال اقتصاد الأعضاء، مشيرة إلى أن مصر تأمل في عقد المزيد من التجارة بالعملات المحلية، فيما تمت مناقشة الأمر بشكل مكثف من قبل البريكس، وستتم مناقشته بشكل خاص خلال قمة البريكس القادمة في أغسطس المقبل.

وقال الموقع الأمريكي إن مصر انضمت رسميًا إلى بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتحالف البريكس، مارس الماضي، وهذه هي الخطوة الأولى المؤكدة للانضمام إلى البريكس كما فعلت الإمارات وبنجلاديش وأوروغواي من قبل.

ونوه التقرير إلى أهمية مشاركة مصر في قمتي البريكس في عامي 2017 و2022، ومن المرجح أن تشارك في القمة القادمة في جنوب إفريقيا أيضًا في حين أن انضمام المزيد من الدول رسميًا إلى دول البريكس خلال القمة ليس مضمونًا، لكن موضوع ضم الأعضاء الجدد وبحث العملة الجديدة سيكون موضوعًا مهمًا على طاولة القمة.