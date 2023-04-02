الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد انضمام مصر.. البريكس تدرس إنشاء عملة جديدة في قمة القادة المقبلة

تحالف البريكس
تحالف البريكس

أكدت شبكة "cryptosaurus" الدولية، أن دول البريكس تعمل على تطوير شكل جديد من العملة، والذي من المتوقع أن تتم مناقشته في قمة قادة البريكس المقبلة، وفقًا لمسؤول روسي كبير.

ونقلت الشبكة تصريحات نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، التي قال فيها إن الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية هو الخطوة الأولى، أما الخطوة التالية هي توفير تداول رقمي أو أي شكل آخر من أشكال العملة الجديدة بشكل أساسي في المستقبل القريب.

عملة جديدة لدول البريكس

قال نائب رئيس مجلس دوما الدولة ألكسندر باباكوف على هامش منتدى الأعمال الهندي الروسي في نيودلهي يوم الخميس الماضي، إن دول البريكس تعمل على إنشاء شكل جديد من العملة مع خطط لعرض تطوراتها في قمة القادة في أغسطس، حيث يمثل المنتدى بداية الأحداث الدولية في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2023.

وتابع "في قمة البريكس القادمة، سيتم الإعلان عن الاستعدادات لتحقيق هذا المشروع، مثل هذا العمل جار".

وتضم دول البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقي، وقد أعربت عدة دول أخرى عن اهتمامها بالانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر، تستضيف جنوب إفريقيا قمة البريكس المقبلة في أغسطس.

وأكدت الشبكة الدولية، أن التسويات بالعملات الوطنية بين دول البريكس بدأت بالفعل، ففي الآونة الأخيرة، اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج مع الاقتصادات الناشئة على اعتماد اليوان الصيني كعملة تسوية، كما وقعت الحكومة الصينية اتفاقية ثنائية مع البرازيل لتسهيل التجارة باستخدام عملاتها الوطنية.

ترك باباكوف الباب مفتوحًا أمام إمكانية إنشاء عملة موحدة داخل البريكس، يحتمل أن تكون مدعومة بالذهب بالإضافة إلى سلع أخرى، مثل العناصر الأرضية النادرة أو الأرض.

البريكس عملة مصر موحدة تحالف روسيا

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