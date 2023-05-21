منتجة للبترول.. تقرير أمريكي: توقعات بقبول عضوية مصر في البريكس

قال موقع" watcher.guru" الأمريكين ومقره ولاية تكساس الأمريكية، أنه من المتوقع قبول عضوية مصر في مجموعة البريكس هذا العام 2023 لاسيما وأن مصر من الدول المنتجة للبترول.

مجموعة البريكس

وقال الموقع: مع قرب عقد القمة السنوية لكتلة البريكس في غضون بضعة أشهر فقط ، فانه من المحتمل أن تنضم 5 دول جديدة إلى عملة البريكس واعتمادها في عام 2023.

وعلى وجه التحديد، ناقش رئيس منتدى بريكس الدولي ، بورنيما أناند مؤخرًا الدول التي قدمت بالفعل طلبات العضوية الخاصة بها للانضمام إلى المجموعة، وهي دول “ إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر” علاوة على ذلك ، قال أناند إن الدول المدرجة "أبدت اهتمامها بالانضمام وتستعد للتقدم بطلب العضوية".

وقال الموقع ربما كان خلال الأشهر القليلة الماضية ، لم يكن هناك رغبة في توسع البريكس ولكن الان، ومع حفاظ الكتلة الاقتصادية على ثباتها في جهود إزالة الدولرة التي أثبتت نجاحها، فان هناك اتجاه لضم أعضاء جدد في الكتلة.

وسبق وقال أناند لوسائل إعلام روسية: "أعتقد أن هذه خطوة جيدة لأن التوسع يُنظر إليه دائمًا بشكل إيجابي ، ومن المؤكد أنه سيعزز النفوذ العالمي لمجموعة بريكس" وتابع: لقد بدأت كلا من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر البروتوكولات اللازمة للانضمام للبريكس، ونحن منخرطون بالفعل في اختيار و تحديد البلدان التي سيتم قبولها.

وقال التقرير: يبلغ عدد سكان هذه الدول الثلاث "تركيا والسعودية ومصر" 220 مليون نسمة، ما يزيد من عدد سكان العالم الذي يضمه بالفعل تجمع مجموعة البريكس كما تمتلك المملكة العربية السعودية 15٪ من احتياطيات النفط العالمية. علاوة على ذلك، تعد مصر من بين منتجي البترول المهمين الآخرين ومصدري المواد الخام المختلفة.

وتابع: بشكل قاطع ، مشاركة هذه الدول في الكتلة يجب أن تزيد من مكانتها وبعد تجاوز دول مجموعة السبع بالفعل في الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية)، لا يمكن إنكار التحول في القوة الاقتصادية العالمية. يمكن أن يشهد التوسع أن هذا التحول يحدث بمعدل أسرع بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي المزيد من الأعضاء أيضًا إلى زيادة استخدام عملة البريكس النامية. مع ملاحظة التوسع في المكانة التجارية للدول، يمكن أن تكون عملة التسوية الداخلية ذات أهمية حيوية وبالتالي تقليل قوة الدولار الأمريكي بشكل أسرع.