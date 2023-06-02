الشاهد| سامح عاشور: مرسي ادعى كذبا موافقة عبدالمجيد محمود على تعيينه سفيرا بالفاتيكان

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، عن أن الرئيس الراحل محمد مرسي، أخبره في احتفالية مرور 100 عام على إنشاء نقابة المحامين، بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرًا في الفاتيكان.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الدكتور مرسي قالي هقولك على خبر جديد، النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عينته سفير في الفاتيكان، قلت له إزاي هو وافق على كده، قال وافق، المستشار حسام الغرياني بلغنا موافقته".

وأشار عاشور، إلى أنه اتصل حينها بالمستشار عبدالمجيد وسأله عن حقيقة موافقته، فنفى تماما موافقته على تعيينه سفيرا للفاتيكان.

وأردف: "بعد ما أنهيت خطابي، كلمت الدكتور مرسي وقلت له إن المستشار عبدالمجيد أبلغني أنه لم يتصل أحد به، وأنه غير موافق، فرد مرسي قال لي لا إزاي حسام الغرياني قال إنه موافق".