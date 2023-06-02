الجمعة 02 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش الأوكراني: أسقطنا 15 صاروخ كروز و21 طائرة بدون طيار

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 15 صاروخ كروز و21 طائرة بدون طيار خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية وشاحنة من طراز «كاماز» شاركوا في الهجوم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس: «الساعة 03:57 في 1 يونيو، حاول ما يصل إلى 30 مقاتلا أوكرانيا وبعد ساعة من القصف المدفعي المكثف لحاجز «شيبيكينو» الدولي لتفتيش السيارات على الحدود الروسية الأوكرانية والمناطق السكنية في بلدة نوفايا تافولغانكا الهجوم في اتجاه فولشانسك، مضيفاً :«حاولت مجموعة من 15 عسكريًا أوكرانيًا الدخول إلى روسيا صباحًا على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونتس، حيث لقوا حتفهم بعد دخولهم حقل ألغام، وحيدت المدفعية الروسية فلولهم».

وأردف البيان: «في الساعة 04.57 نفذ الطيران العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية غارتين جويتين على أراضي أوكرانيا على احتياطيات العدو في منطقتي أوغورتسوفو وغاتيش».

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

ماتت زوجته فألقى بنفسه من السادس فى الإسكندرية

بسبب "موبايل".. ضبط المتهمين بقتل شخص بالقاهرة

أتوبيسات لنقل ركاب قطار الإسماعيلية بعد خروجه عن مساره.. ولا إصابات (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جندى إسرائيلى فى عملية إطلاق نار شمال غرب نابلس

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس