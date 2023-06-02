الجيش الأوكراني: أسقطنا 15 صاروخ كروز و21 طائرة بدون طيار

أعلن الجيش الأوكراني، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 15 صاروخ كروز و21 طائرة بدون طيار خلال الساعات الماضية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية وشاحنة من طراز «كاماز» شاركوا في الهجوم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس: «الساعة 03:57 في 1 يونيو، حاول ما يصل إلى 30 مقاتلا أوكرانيا وبعد ساعة من القصف المدفعي المكثف لحاجز «شيبيكينو» الدولي لتفتيش السيارات على الحدود الروسية الأوكرانية والمناطق السكنية في بلدة نوفايا تافولغانكا الهجوم في اتجاه فولشانسك، مضيفاً :«حاولت مجموعة من 15 عسكريًا أوكرانيًا الدخول إلى روسيا صباحًا على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونتس، حيث لقوا حتفهم بعد دخولهم حقل ألغام، وحيدت المدفعية الروسية فلولهم».

وأردف البيان: «في الساعة 04.57 نفذ الطيران العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية غارتين جويتين على أراضي أوكرانيا على احتياطيات العدو في منطقتي أوغورتسوفو وغاتيش».