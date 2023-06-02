الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يوفر 1400 فرصة عمل

وزير الاتصالات يتفق مع "سامسونج" على إنشاء مصنع هواتف فى بنى سويف

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

اتفق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجون سو جونج، رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ على إقامة مصنع لشركة سامسونج لتغطية متطلبات السوق المصرية فى مصر على مساحة ٦ آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

 

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة فى صعيد مصر، ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع فى الربع الأخير من هذا العام، حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيد مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرية والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرية.

 

 

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"؛ موضحا حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتى أثمرت عن  تصنيع التابلت التعليمى بمصر.

 

 

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