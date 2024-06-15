175 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى فى البحيرة

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال القيام بعملية تنظيف كاملة لعد 8000 مسجد داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، بالإضافة إلى اختيار خطباء لأداء صلاة العيد، مع اختيار خطيب أساسي وآخر احتياطي، يكون متواجدًا أثناء صلاة العيد.

تخصيص 175 ساحة بالإضافة إلى جميع مساجد المحافظة

قال الدكتور محمد أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، إنه تم تخصيص 175 ساحة بالإضافة إلى جميع مساجد المحافظة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الأماكن المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك من خلال التعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، حيث تم تخصيص الساحات الملحقة بالمساجد الكبيرة، والمدارس، ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجالس المدن بالمحافظة

كما أكد الدكتور محمد أبوحطب، أنه تم وضع خطة لتوزيع الخطباء والأئمة على هذه المساجد والساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتم تجهيز عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبًا لأي طارئ يمكن أن يحدث لأحد الخطباء أو الأئمة قبل صلاة العيد، وأضاف أنه ستتم متابعة المساجد بشكل مستمر لضمان سير الصلاة بسلاسة، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع مجالس المدن تم القيام بحملة نظافة مكبرة بالشوارع الرئيسية وأمام المساجد والساحات المقررة لصلاة عيد الأضحى المبارك.