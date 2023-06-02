الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| محمد رمضان يواصل استعداداته لموسم 2024 وتوقعات تنسيق الثانوية العامة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- 3 أفلام ومسلسل قصير.. محمد رمضان يواصل استعداداته لموسم 2024

رمضان

حاله من التوهج الفني يعيشها محمد رمضان مؤخرًا، فقد أعلن عن التعاقد على 3 أعمال سينمائية جديدة وعمل درامي قصير، على أن يبدأ تصويرها خلال 2024.

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- توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

توقعات تنسيق الثانويه

بعد إعلان نتيجة الإعدادية يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

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- تراجع سعر الدولار العالمى يقفز بأسعار النفط

الدولار

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات اليوم، إلى نحو 2.3% مقارنة بأسعار بداية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تراجع سعر صرف الدولار.

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- السعودية تؤكد موقفها الداعم للمساعى الهادفة لإيجاد حل سياسى للأزمة الأوكرانية

الأمير فيصل بن فرحان

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أوجه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة.

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- ملحق البوندسليجا.. شتوتجارت يقسو على هامبورج بثلاثية ويقترب من البقاء بالدورى الألمانى

شتوتجارت وهامبورغ

تقدم شتوتجارت خطوة عملاقة نحو البقاء بدوري الدرجة الأولى في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

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- أحمد آدم عن امتحانات الثانوية العامة: "أولياء الأمور بيعملوا قائمة ممنوعات لأولادهم"

أحمد آدم

قال الفنان أحمد آدم عن امتحانات الثانوية العامة، إن "أولياء الأمور بيدفعوا دم قلبهم طول السنة على الدروس، وحان وقت الحصاد، ما فيهاش هزار". 

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