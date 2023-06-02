أخبار فاتتك| محمد رمضان يواصل استعداداته لموسم 2024 وتوقعات تنسيق الثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- 3 أفلام ومسلسل قصير.. محمد رمضان يواصل استعداداته لموسم 2024

حاله من التوهج الفني يعيشها محمد رمضان مؤخرًا، فقد أعلن عن التعاقد على 3 أعمال سينمائية جديدة وعمل درامي قصير، على أن يبدأ تصويرها خلال 2024.

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- توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

بعد إعلان نتيجة الإعدادية يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

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- تراجع سعر الدولار العالمى يقفز بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات اليوم، إلى نحو 2.3% مقارنة بأسعار بداية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تراجع سعر صرف الدولار.

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- السعودية تؤكد موقفها الداعم للمساعى الهادفة لإيجاد حل سياسى للأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أوجه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة.

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- ملحق البوندسليجا.. شتوتجارت يقسو على هامبورج بثلاثية ويقترب من البقاء بالدورى الألمانى

تقدم شتوتجارت خطوة عملاقة نحو البقاء بدوري الدرجة الأولى في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

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- أحمد آدم عن امتحانات الثانوية العامة: "أولياء الأمور بيعملوا قائمة ممنوعات لأولادهم "

قال الفنان أحمد آدم عن امتحانات الثانوية العامة، إن "أولياء الأمور بيدفعوا دم قلبهم طول السنة على الدروس، وحان وقت الحصاد، ما فيهاش هزار".

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