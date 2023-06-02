الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملحق البوندسليجا.. شتوتجارت يقسو على هامبورج بثلاثية ويقترب من البقاء بالدورى الألمانى

شتوتجارت وهامبورغ
شتوتجارت وهامبورغ

تقدم شتوتجارت خطوة عملاقة نحو البقاء بدوري الدرجة الأولى في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وحقق شتوتجارت فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه هامبورج، مساء أمس الخميس، في ذهاب ملحق الصعود والهبوط بالدوري الألماني.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، تقدم شتوتجارت بهدف في الثواني الأولى من عمر اللقاء حمل توقيع اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس، قبل أن يضيف زميلاه جوشا فاجنومانى وسيرهو جيراسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و54 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة هامبورج في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الفنلندي آنسي شونين في الدقيقة 69، ليتأكد غيابه عن لقاء الإياب للإيقاف.

وبات يكفي شتوتجارت الخسارة بفارق هدفين فقط أمام هامبورج في مباراة الإياب من أجل البقاء رسميا بالدرجة الأولى.

أما هامبورج، فأصبح يتعين عليه الفوز بفارق 4 أهداف إذا أراد العودة للدرجة الأولى من جديد.

ويلعب شتوتجارت في الملحق بعدما أنهى مشواره في المركز السادس عشر (الثالث من القاع) بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

في المقابل، يخوض هامبورج منافسات الملحق، بعدما فشل في الصعود مباشرة للدرجة الأولى، بعد أن حل ثالثا في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية خلف هايدنهايم دارمشتات.

شتوتجارت هامبورج الدورى الألماني البوندسليجا

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