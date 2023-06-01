الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 أفلام ومسلسل قصير.. محمد رمضان يواصل استعداداته لموسم 2024

رمضان
رمضان

حاله من التوهج الفني يعيشها محمد رمضان مؤخرًا، فقد أعلن عن التعاقد على 3 أعمال سينمائية جديدة وعمل درامي قصير، على أن يبدأ تصويرها خلال 2024.

“ع الزيرو”

محمد رمضان انتهى مؤخرًا، من تصوير أغلب مشاهده في فيلم “على الزيرو”، ويجسد خلاله شخصية مُشغل “دي جي”، ومن المنتظر عرضه قريبًا، خاصًة بعد نجاح فيلمه الأخير “هارلي”.

وتدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

الفيلم بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.

“مرزوق وايتو”

وانتهى “رمضان” من تصوير أغلب أحداث فيلم “مرزوق وايتو”، والذي تعاقد علية منذ حوالي عام، واصبح العمل شبه جاهز للعرض، حيث صور منه عدد لابأس به من المشاهد، تجعله قريب من إنهاء تصويره، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير .

مسلسل “أنا القاتل”

وتعاقد رمضان على فيلم جديد يعمل على التحضير له والتعاقد على باقي الابطال، بالاضافة الى تعاقدع على مسلسل قصير الحلقات يحمل اسم “انا القاتل” وسيكون من ثماني حلقات .

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