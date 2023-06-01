الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

توقعات تنسيق الثانويه
توقعات تنسيق الثانويه

بعد إعلان نتيجة الإعدادية يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات أنه لم يتم أي إعلان رسمي عن تنسيق الثانوية العامة للعام 2023.

ويقدم موقع الدستور تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية في عدة محافظات من العام الدراسي الماضي 2022/2023.
 

توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

- في القاهرة جاء تنسيق الثانوية العامة بـ 240 درجة، وبالمرحلة الثانية وصل إلى 235.

- ووصل بمحافظة الجيزة تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي إلى 218 درجة.

- وفي محافظة الشرقية تنسيق الثانوية العامة كان 238 درجة.

- ووصل تنسيق الثانوية العامة بالمنيا بالعام الماضي إلى 230 درجة.

- وفي محافظة القليوبية جاء تنسيق الثانوية العامة  فى العام الماضي 240 درجة بالمرحلة الأولى ثم انخفض ليصل إلى 235 درجة بالمرحلة الثانية.

- وفي قنا جاء تنسيق الثانوية العامة 240 درجة.

- ووصل تنسيق الثانوية العامة بأسيوط فى العام الماضي إلى 240 درجة.

- وتنسيق الثانوية العامة بالمنوفية فى العام الماضي إلى 230 درجة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 فى القاهرة

- تنسيق الثانوية العامة بالغربية فى العام الماضي إلى 236 درجة.

- ووصل تنسيق الثانوية العامة فى السويس فى العام الماضي 225 درجة.

- وفي محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة في العام الماضي 250 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية فى العام الماضي 225 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة فى الإسماعيلية فى العام الماضي 230 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة فى سوهاج فى العام الماضي 258 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة فى كفر الشيخ فى العام الماضي 252 درجة.

- وفي محافظة دمياط تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي كان 230 درجة.

اقرأ أيضاً

توقعات تنسيق الثانوي العام 2023 جميع المحافظات

التربية والتعليم الثانوية العامة الجي الجد الثانى الثانية التعليمية الاعدادي الجدى الجيزة تنسيق الثانوية العامة فى الإسماعيلية تنسيق الثانوية العامة فى سوهاج تنسيق الثانوية العامة فى السويس تنسيق الثانوية العامة بأسيوط

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

أبرز 8 معلومات عن اكتشاف الغاز الجديد بمنطقة دسوق

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2023 بوابة الأزهر

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فى يوم واحد .. مصر بين "إبداع "الشباب و"تقدير" الأساتذة

د. محمد عفيفي

ذاكرة المكان

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية