بعد إعلان نتيجة الإعدادية يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات أنه لم يتم أي إعلان رسمي عن تنسيق الثانوية العامة للعام 2023.

ويقدم موقع الدستور تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية في عدة محافظات من العام الدراسي الماضي 2022/2023.



توقعات تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2023/2024

- في القاهرة جاء تنسيق الثانوية العامة بـ 240 درجة، وبالمرحلة الثانية وصل إلى 235.

- ووصل بمحافظة الجيزة تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي إلى 218 درجة.

- وفي محافظة الشرقية تنسيق الثانوية العامة كان 238 درجة.

- ووصل تنسيق الثانوية العامة بالمنيا بالعام الماضي إلى 230 درجة.

- وفي محافظة القليوبية جاء تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي 240 درجة بالمرحلة الأولى ثم انخفض ليصل إلى 235 درجة بالمرحلة الثانية.

- وفي قنا جاء تنسيق الثانوية العامة 240 درجة.

- ووصل تنسيق الثانوية العامة بأسيوط فى العام الماضي إلى 240 درجة.

- وتنسيق الثانوية العامة بالمنوفية فى العام الماضي إلى 230 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة بالغربية فى العام الماضي إلى 236 درجة.

- ووصل تنسيق الثانوية العامة فى السويس فى العام الماضي 225 درجة.

- وفي محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة في العام الماضي 250 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة بالإسكندرية فى العام الماضي 225 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة فى الإسماعيلية فى العام الماضي 230 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة فى سوهاج فى العام الماضي 258 درجة.

- وصل تنسيق الثانوية العامة فى كفر الشيخ فى العام الماضي 252 درجة.

- وفي محافظة دمياط تنسيق الثانوية العامة فى العام الماضي كان 230 درجة.