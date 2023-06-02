أحمد آدم عن امتحانات الثانوية العامة: "أولياء الأمور بيعملوا قائمة ممنوعات لأولادهم"

قال الفنان أحمد آدم عن امتحانات الثانوية العامة إن "أولياء الأمور بيدفعوا دم قلبهم طول السنة على الدروس، وحان وقت الحصاد، ما فيهاش هزار".

وأضاف الفنان أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية “الحياة”: “فجأة بينزلوا بقائمة الممنوعات، ممنوع التليفزيون، ممنوع الخروج، ممنوع حد يجيلك، ممنوع الموبايل، ممنوع البلايستيشن، ممنوع تضحك، أوعى حد يضحك، ليك نفس تضحك وإنت عندك ثانوية عامة يا كلب، خلص الثانوية واضحك زي ما إنت عايز، إنت في عنق الزجاجة.. المهم إنهم بيكهربوا الواد، ويكهربوا الجرس، عشان محدش يجي عندهم خالص، ويجي الواد مش عارف يعمل إيه، ناقصين يكتبوا يافطة على أول الشارع ممنوع دخول الشارع عندنا طالب في ثانوية عامة”.

وتابع: “أي حد عنده حد في ثانوية عامة بيكون عنده عذره.. فلان ما جاش العزا ليه.. ده عنده ثانوية عامة.. آه الله يكون في عونه.. الأستاذ في شقة 6 مدفعش فلوس الصيانة ليه.. ابنه عنده ثانوية عامة”.