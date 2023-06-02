الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تؤكد موقفها الداعم للمساعى الهادفة لإيجاد حل سياسى للأزمة الأوكرانية

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أوجه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف فيما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.


وجدد بن فرحان -خلال اللقاء المنعقد على هامش الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" بمدينة كيب تاون حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيجاد حل سياسي للأزمة (الروسية - الأوكرانية)، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة "بريكس" التي تنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".


وفي السياق، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم مع وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وتطرق الوزيران إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة فيما يخص إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى لأصدقاء مجموعة "بريكس" التي تنعقد تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

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