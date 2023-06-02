الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد آدم عن الامتحانات: "كنت بشوف كابوس فيه المراقب توفيق الدقن"

أحمد آدم
أحمد آدم

علق الفنان أحمد آدم على فترة الامتحانات التي يمر بها الطلاب، قائلًا: "بتصعبوا عليا والله العظيم، مخلص امتحانات بقالي أكتر من 30 سنة، أقسم بالله لغاية النهاردة بيجيلي كابوس إني رايح امتحان، الكابوس بيجيلي وكأنه حقيقي، وعمال ألطم وأقول ماما هتطلق، ومش عارف أعمل إيه". 

وأضاف أحمد آدم خلال تقديمه برنامج "آدم شو" المذاع عبر فضائية الحياة: "فجأة ألاقي نفسي قاعد في اللجنة، وكأنه كابوس بجد، وناسي كل حاجة، ومش عارف أحل".

وتابع: "إمبارح جالي كابوس، شفت اتنين رايحين الامتحان وصعبوا عليا، دخلت نمت وجالي أم الكابوس، ولقيت نفسي في الامتحان، وقدامي ورقة أسئلة كبيرة أد اللجنة كلها، وأسئلة غريبة أغرب من ويجز وعهد الله، وقاعد متوتر وبرتعش والوقت بيخلص، ومين المراقب بقى توفيق الدقن، ولابس نظارة سوداء وبيتمشى في اللجنة، وطول ما هو ماشي يا آه يا آه، وزميلك في اللجنة وحيد سيف". 

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