الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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درست الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز الأمريكية.. من هى الأميرة رجوة آل سيف؟

الأميرة رجوة آل سيف
الأميرة رجوة آل سيف

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقرير بمناسبة مراسم عقد قران صاحب السمو، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة آل سيف. 

 

وأوضح التقرير، أن الأميرة رجوة آل سيف ولدت بالرياض في 28 أبريل عام 1994م، وتعود عائلتها إلى قبيلة سبيع في نجد السعودية، وحصلت على تعليمها الثانوي بالسعودية، ودرست الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز الأمريكية، وهي تتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية، وتهوى ركوب الخيل والرسم وإعداد التصاميم المعمارية.

 

وأشار التقرير، إلى أن الأميرة رجوة آل سيف التقت الأمير الحسين في جلسة حوارية بمنتدى تواصل. 

 

تمت مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على رجوة خالد السيف في قصر زهران. وأشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية.

 

وحضر عقد القران حوالي 140 ضيفاً، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من دول العالم. ووفقا للتقاليد، بدأ الإمام الذي عقد القران بالحديث عن الزواج وأهميته في الإسلام. وبعد توقيع العروسين والشاهدين على العقد، اختتم الإمام المراسم بأدعية متمنيا لهما زواجا مباركا.

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