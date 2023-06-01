الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبوالغيط: الوضع الدولى بالغ الخطورة وسيمتد لفترة من الزمن

أبو الغيط
أبو الغيط

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع الدولي بالغ الخطورة، نتيجة الاحتدام في العديد من الدول بسبب القوى النووية، على سبيل المثال الأزمة ما بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، فضلاً عن ظهور ملامح حرب باردة جديدة أيضًا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي.

وقال "أبوالغيط"، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "إني على ثقة أن كل الدول العربية ترصد هذا التطور في العلاقات الدولية"، مؤكدًا أن الوضع الدولي الحالي لن ينتهي غدًا أو الأسبوع المقبل، بل سيبقى لفترة ممتدة من الزمن، مشددًا على أهمية اتحاد الدول العربية سويًا وأن يجمعها فكر واحد.

وأضاف أبوالغيط: "إننا لا نتدخل في نزاعاتكم وصراعاتكم؛ لأن المصالح تتطلب هذا، وكعرب نجحنا في هذا طوال فترة 2023 و2022"، موضحًا: "من تابع الأداء العربي في مواجهة الحرب، التي بدأت 24 فبراير لعام 2022، يجد أن العرب أرسلوا وفدًا وزاريًا من عدد كبير من وزراء الخارجية وأمين الجامعة إلى كل من موسكو للقاء الروس، وبولندا للقاء الأوكرانيين، واستمعنا لوجهات النظر ونقلنا وجهات نظرنا".

وأشار إلى استقبال الجامعة العربية وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، في أغسطس الماضي، فضلًا عن مخاطبة مستشار الأمن القومي الأوكراني لمجلس مندوبي الجامعة.

وأكد أبوالغيط أن العرب تفهموا أن مصالحهم تفرض عليهم ألا ينحازوا إلى هذا الطرف أو ذاك، ولهم مواقف فيما يتعلق بالمبدأ.

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