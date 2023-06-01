"إكسترا نيوز" ترصد نشاط حركة السياحة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” فيديوجراف عن ارتفاع حركة السياحة في مصر، حيث أعلن وزير السياحة أحمد عيسى، أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر في شهري يناير وفبراير 2023، شهدت نموا بنسبة 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن مصر استقبلت 11.7 مليون سائح في عام 2022.

ارتفاع في حركة السياحة بمصر

ـ زيادة أعداد السياح لمصر خلال الثلث الأول من 2023.

ـ ارتفاع معدل السياح نحو 22% إلى الأقصر وأسوان.

ـ ارتفاع متوسط إنفاق السائح في مصر.

ـ زيادة الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان.

ـ التنوع في الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر.

ـ تميز في المقصد السياحي المصري.

ـ الاكتشافات الأثرية ساهمت في زيادة الحركة السياحية.