رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

توفر وزارة التربية والتعليم عدد من الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير الخدمات الإلكترونية والتي يمكن تنفيذها من خلاله بكل سهولة وهو ما سنعرضه من خلال التقرير التالي لمتابعين موقع "الدستور".

موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية

وتوفر "الدستور" في السطور التالية، رابط موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية المتاحة عليه سواء لأولياء الأمور أو الطلاب من الخارج ومختلف الخدمات الأخرى، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة كافة الأمور التي يحتاجونها في إطار حرص وزارة للتربية والتعليم على توفير الراحة للمواطنين:

إليك الطريقة التي يمكن من خلالها دخول موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية وفقت للآتي:

- يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية من هنا.

- ثم اختيار أيقونة خدمات البوابة

- وبعد الدخول عليها تظهر صفحة جديدة وبها الخيارات التالية

- يوجد إيقونة بها "يمكن التواصل مع وزارة التربية والتعليم".

الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

كما توفر بوابات الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم خدمات أولياء الأمور

توفر بوابة وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخدمات لأولياء الأمور منها:

بوابة أبناؤنا في الخارج ودفع المصروفات أونلاين شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج 2023/2022 سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية انشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة.

تفعيل خدمة البريد الالكتروني الموحد والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

أو خدمة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول لأبنائنا في الخارج

التسجيل الالكترونى لاستمارة الثانوية العامة

إتاحة كتاب الإحصاء السنوي

الوصول إلى منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني

ملخص إحصاء التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022-2023

إتاحة الدخول إلى مبادرة رد الجميل إلى المعلم المصري