الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

موقع وزارة التربية
موقع وزارة التربية والتعليم

توفر وزارة التربية والتعليم عدد من الخدمات الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير الخدمات الإلكترونية والتي يمكن تنفيذها من خلاله بكل سهولة وهو ما سنعرضه من خلال التقرير التالي لمتابعين موقع "الدستور". 

 موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية

 وتوفر "الدستور" في السطور التالية، رابط موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية المتاحة عليه سواء لأولياء الأمور أو الطلاب من الخارج ومختلف الخدمات الأخرى، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة كافة الأمور التي يحتاجونها في إطار حرص وزارة للتربية والتعليم على توفير الراحة للمواطنين:

إليك الطريقة التي يمكن من خلالها دخول موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية وفقت للآتي:

- يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية من هنا.

- ثم اختيار أيقونة خدمات البوابة 

- وبعد الدخول عليها تظهر صفحة جديدة وبها الخيارات التالية

- يوجد إيقونة بها "يمكن التواصل مع وزارة التربية والتعليم".

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم استعلم عن نتائج امتحانات 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

كما توفر بوابات الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم  خدمات أولياء الأمور
 توفر بوابة وزارة التربية والتعليم  مجموعة من الخدمات لأولياء الأمور منها:

بوابة أبناؤنا في الخارج ودفع المصروفات أونلاين شروط التقدم لامتحانات أبنائنا فى الخارج 2023/2022 سداد المصروفات أونلاين للمدارس الحكومية انشاء مستخدم لولى الأمر على البوابة.

  تفعيل خدمة البريد الالكتروني الموحد والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.  

أو خدمة الاستعلام عن نتيجة الدور الأول لأبنائنا في الخارج 
التسجيل الالكترونى لاستمارة الثانوية العامة 
إتاحة كتاب الإحصاء السنوي 
الوصول إلى منصة التدريب والتطوير المهني الالكتروني 
ملخص إحصاء التعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2022-2023 
إتاحة الدخول إلى مبادرة رد الجميل إلى المعلم المصري

الخدمات الالكترونية موقع وزارة التربية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم دفع المصروفات كتاب الإحصاء السنوي موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية موقع وزاره التربيه والتعليم

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية