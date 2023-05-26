الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم استعلم عن نتائج امتحانات 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج امتحانات 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات صفوف النقل بدءاً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023، بالتزامن مع بدء ظهور واعتماد النتائج في المحافظات.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم استعلم عن نتائج امتحانات 2023

وفي هذا السياق، تتيح وزارة التربية والتعليم لطلاب وطالبات صفوف النقل الاطلاع علي النتائج فور ظهورها، بالاسم و رقم الجلوس وكذلك بالرقم القومي، عقب اعتمادها في جميع المحافظات، عبر اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم  للاستعلام عن نتائج امتحانات 2023 عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
الخطوة الثانية: تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها:

• نتيجة الصف الرابع الابتدائي.
• نتيجة الصف الخامس الابتدائي.
• نتيجة الصف السادس الابتدائي.
• نتيجة الصف الأول الإعدادي.
• نتيجة الصف الثاني الإعدادي.
• نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023

يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع العديد من الخطوات وهي كالآتي:

أولاً: على الطالب/ة الدخول علي الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages 
ثانياً: على الطالب/ة ادخال الرقم القومي.
ثالثاً: على الطالب/ة  اختيار المرحلة الدراسية.
رابعاً: على الطالب/ة اختيار الصف الدراسي.
خامساً: على الطالب/ة اختيار العام الدراسي.
سادساً: على الطالب/ة اختيار الفصل الدراسي.
سابعاً: على الطالب/ة الضغط على أيقونة «عرض النتيجة».
وأخيراً: تظهر أمامك النتيجة فور اعتمادها وظهورها رسمياً.

موعد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، للصفوف ومراحل التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ستعلن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر وغيرها.

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

ولفهم كيفية حساب درجات تنسيق الثانوية العامة 2023، نوضح لكم توزيع درجات مواد طلاب الصف الثالث الإعدادي كالتالي:

اللغة العربية 80 درجة على الترمين، ودرجة النجاح 40.
اللغة الإنجليزية 60 درجة على الترمين، ودرجة النجاح 30.
الدراسات الاجتماعية 40 درجة على الترمين، ودرجة النجاح 20.
الرياضيات 60 درجة على الترمين، ودرجة النجاح 30.
العلوم 40 درجة على الترمين ودرجة النجاح 20.
المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة والنجاح من 140 درجة.

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من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

موقع وزاره التربيه والتعليم الفصل الدراسي الثاني نتائج امتحانات 2023 نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الثاني الإعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 موعد الإعلان عن نتيجة الترم الثاني 2023 توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

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