الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

نتيجة الصف الرابع
نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ينتظر أهالي وطلاب الصف الرابع الإبتدائي نتيجة امتحاناتهم اليوم الخميس، وذلك ما زاد البحث من قبل الكثير عبر محرك "جوجل" الشهير عن نتيجة إمتحان نهاية العام للصف الرابع الإبتدائي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

وشهد البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الإبتدائي محافظة القاهرة الكثير من عمليات البحث، ولذلك تقدم "الدستور" لكم من خلال هذه السطور لتسهيل عملية الحصول على النتيجة للمواطنين:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي للعام 2023 بمحافظة القاهرة اليوم في الثانية عشر ظهرًا، حيث نوهت المحافظة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 اليوم.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الإبتدائي من خلال الدخول على هذا الرابــط الخاص بالبوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، واتباع عدة خطوات وهي: 

1- يتم الدخول على رابط البوابة الإلكترونية.

2- تسجيل الصف الدارسي والسنة الدارسية والرقم القومي للطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة لتظهر خلال لحظات بعد أن تم إعتمادها من قبل الوزارة.

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نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بمحافظة الجيزة

من المفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة محافظة الجيزة من خلال تعليق نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2023 في فناء المدارس، وبذلك يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بشكل مباشر، أو من خلال إعطاء الأخصائي التعليمي الاسم ورقم الجلوس، للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائى  بمحافظة الجيزة.

طرق أخرى للحصول على النتيجة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن أرقام خط ساخن، للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، حيث يمكن للطلاب الاتصال على الأرقام: 09000100 من التليفون الأرضي، أو 5757 من التليفون المحمول، وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهرًا للاستعلام عن نتائج صفوف النقل.

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