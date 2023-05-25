متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

مع انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية في الكثير من محافظات مصر، شغل بال آلاف من المواطنين معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 عبر جوجل، وذلك من قبل أولياء الأمور والطلاب للاستعلام عن النتيجة من أجل الاطمئنان على أبنائهم، حيث ستعتمد بعض المدارس الثانوية التي سينتقل إليها الطلبة على الشهادة الإعدادية، وذلك لقبول الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

وتعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 طبق نظام وتوقيت بكل محافظة من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وبالإضافة أن ستكون امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية انتهت في جميع الجمهورية اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وهناك محافظات انتهت فيها الامتحانات في يومي 18 مايو 2023 و22 مايو 2023 الماضيين، وفي محافظة القليوبية أنهوا الامتحانات أمس 24 مايو.

وتختص مديرية التربية والتعليم بكل محافظة بالاعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية في الترم الثاني 2023 وعرضها للمحافظ لاعتمادها بشكل رسمي.

وتقدم "الدستور" موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2023، ورابط البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية للاستعلام عنها من خلال الاسم ورقم الجلوس عقب الاعتماد الرسمي.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

وعن موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2023، تعمل جميع كنترولات التصحيح بمديرية تعليم القليوبية على التصحيح لكافة أوراق إجابات الطلبة يوم بيوم، لسرعة الانتهاء من تصحيح المراجعة والانتهاء من رصد درجات الطلاب وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل عبد الحميد الهجان، بصفته محافظ القليوبية في الأيام القادمة بحد أقصى بداية الشهر القادم كما هو معتاد في جميع المحافظات.

ومن ثم العرض على البوابة الإلكترونية بمحافظة القليوبية للاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس، وإدراجها بالمدارس للطلاب، للحصول على نتائج 3 إعدادي بالاسم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية

وعن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الترم الثاني 2023 في محافظة القليوبية، ستوفر المحافظة نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2023 من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة أو يكون من خلال ملف بي دي إف، وبحالة الملف سوف نعمل في الدستور على إدراجها من خلال رابط خاص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023 من خلال رقم الجلوس، وتكون من خلال الخطوات التالية: