رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

يبحث أهالي وطلاب الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2023 عن نتيجة امتحاناتهم، وذلك بعد الانتهاء من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، وظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في الأعلى بحثًا بمحرك "جوجل" الشهير.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.

خطوات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانى 2023

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال الضغط هنــــــــا.

-ثم اختيار المرحلة التعليمية التى يرغب في الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها والضغط على نتيجة الصف السادس الابتدائي.

-ويليه خطوة إدخال الرقم القومي للطالب، ثم اختيار الصف الدراسي والمرحلة الدراسية والعام الدراسي 2022-2023 والفصل الدراسي.

-ويضغط على كلمة عرض النتيجة، ثم تظهر النتيجة فور الإعلان عنها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه من المفترض الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثانى 2023، خلال هذا الأسبوع، وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في المدارس خلال الأسبوع المقبل.

طريقة حساب النسبة المئوية لدرجات الطلاب

1- يتم جمع دراجات المواد، ثم تقسم الدرجات الخاصة بالمواد علي المجموع الكلي للدراجات وهي 300.

2- يتم ضربهم في 100 وستظهر النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب

رابط نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أتاحت طرق للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال بالخط الأرضى على رقم 09000100 أو من أي هاتف محمول على رقم 5757، وكذلك الطريقة المعتادة وهي من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.