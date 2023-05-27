ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

فور انتهاء امتحانات “الفصل الدراسي الثاني” تزايدت معدلات البحث على رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي في جميع المحافظات، الذي وفرته الوزارة ضمن خدماتها للطلاب، إذ أصبح متاحًا أمام الطلاب الدخول إلى رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم واختيار منصة النتائج وتحديد المحافظة، ثم كتابة رقم جلوس الطالب/الطالبة والضغط “أخيرا” على عرض النتيجة، وسوف تظهر فور اعتمادها من دواوين محافظات “الجمهورية”.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي جميع المحافظات

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للطلاب للحصول على نتيجة الامتحانات العام الدراسي 2023، ويمكن للطالب/الطالبة الوصول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات اضغط هنـــــــــــا

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 جميع المحافظات

يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” اضغط هـــــــــــا

يجب اختيار منصة النتائج والتي ستظهر عبر الرابط التالي هنا

يجب تحديد المحافظة من القائمة الموجودة، حيث إن المحافظات في القائمة هي المحافظات التي قامت بإعتماد وإعلان نتيجتها وجارى ظهور باقي المحافظات تباعاً

يجب كتابة رقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 ثم عرض النتيجة والتي ستظهر فورا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس



ومن المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنيا، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر والأقصر، وغيرها من المحافظات المصرية اضغط هنــــــــــــــا