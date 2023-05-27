ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي
فور انتهاء امتحانات “الفصل الدراسي الثاني” تزايدت معدلات البحث على رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي في جميع المحافظات، الذي وفرته الوزارة ضمن خدماتها للطلاب، إذ أصبح متاحًا أمام الطلاب الدخول إلى رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم واختيار منصة النتائج وتحديد المحافظة، ثم كتابة رقم جلوس الطالب/الطالبة والضغط “أخيرا” على عرض النتيجة، وسوف تظهر فور اعتمادها من دواوين محافظات “الجمهورية”.
رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي جميع المحافظات
فعلت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للطلاب للحصول على نتيجة الامتحانات العام الدراسي 2023، ويمكن للطالب/الطالبة الوصول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات اضغط هنـــــــــــا
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 جميع المحافظات
- يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” اضغط هـــــــــــا
- يجب اختيار منصة النتائج والتي ستظهر عبر الرابط التالي هنا
- يجب تحديد المحافظة من القائمة الموجودة، حيث إن المحافظات في القائمة هي المحافظات التي قامت بإعتماد وإعلان نتيجتها وجارى ظهور باقي المحافظات تباعاً
- يجب كتابة رقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 ثم عرض النتيجة والتي ستظهر فورا
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس
ومن المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنيا، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر والأقصر، وغيرها من المحافظات المصرية اضغط هنــــــــــــــا
روابط نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس الترم الثاني
|المحافظة
|رابط النتيجة
|بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة
|من هنا
|نتيجة محافظة السويس عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الترم الثاني محافظة الإسماعيلية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستور
|من هنا
نتيجة 2023 محافظة أسوان الترم الثاني
|اضغط هنا
نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة المنوفية الترم الثاني
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة الاقصر2023
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة دمياط
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة الغربية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة القليوبية
|اضغط هنا
نتيجة محافظة الدقهلية 2023
|اضغط هنا
نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة قنا
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة بني سويف
|اضغط هنا
نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني
|اضغط هنا
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة 2023 سوهاج
|اضغط هنا
نتيجة الترم الثاني محافظة جنوب سيناء
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نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية الترم الثاني
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نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني
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|نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني
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نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح
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|نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر
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