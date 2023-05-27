السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

موقع وزارة التربية
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

فور انتهاء امتحانات “الفصل الدراسي الثاني” تزايدت معدلات البحث على رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي في جميع المحافظات، الذي وفرته الوزارة ضمن خدماتها للطلاب، إذ أصبح متاحًا أمام الطلاب الدخول إلى رابط موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم واختيار منصة النتائج وتحديد المحافظة، ثم كتابة رقم جلوس الطالب/الطالبة والضغط “أخيرا” على عرض النتيجة، وسوف تظهر فور اعتمادها من دواوين محافظات “الجمهورية”.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي جميع المحافظات

فعلت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني للطلاب للحصول على نتيجة الامتحانات العام الدراسي 2023، ويمكن للطالب/الطالبة الوصول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 في جميع المحافظات اضغط هنـــــــــــا

 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 جميع المحافظات

  • يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي “مركز معلومات وزارة التربية والتعليم” اضغط هـــــــــــا
  • يجب اختيار منصة النتائج والتي ستظهر عبر الرابط التالي هنا
  • يجب تحديد المحافظة من القائمة الموجودة، حيث إن المحافظات في القائمة هي المحافظات التي قامت بإعتماد وإعلان نتيجتها وجارى ظهور باقي المحافظات تباعاً
  • يجب كتابة رقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 ثم عرض النتيجة والتي ستظهر فورا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس


ومن المقرر أيضًا أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الغربية، المنيا، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، سوهاج، قنا، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر والأقصر، وغيرها من المحافظات المصرية اضغط هنــــــــــــــا

روابط نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس الترم الثاني 

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من هنا
نتيجة محافظة السويس عبر الدستور من هنا

 نتيجة  الترم الثاني محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستورمن هنا

نتيجة 2023 محافظة أسوان الترم الثاني 

  اضغط هنا

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة محافظة  المنوفية الترم الثاني  اضغط هنا
نتيجة محافظة الاقصر2023 اضغط هنا

نتيجة 2023 محافظة دمياط

 اضغط هنا 

 نتيجة 2023 محافظة الغربية 

اضغط هنا
 نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة محافظة الدقهلية 2023

اضغط هنا 

نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة قنا 

اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

 نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني   

اضغط هنا 

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء 

 اضغط هنا 
  نتيجة محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء

 اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية الترم الثاني 

اضغط هنا 

 نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني 

اضغط هنا
 نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح 

اضغط هنا
 نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

 

 

موقع موقع وزاره التربيه والتعليم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات محمد حمدى زكى نتائج الامتحانات 2023 م نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي مركز معلومات وزارة التربية والتعليم نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

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