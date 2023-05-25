مع انتهاء امتحانات نهاية الترم الثاني في أغلب المراحل الدراسية المختلفة حرص الأهالي المصرية على معرفة رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس، المتمثلة في الابتدائي، الإعدادي والثانوي، وذلك بعد ظهورها وإعلانها رسميًا.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023.

وكان طلاب سنوات النقل في مرحلة التعليم الأساسي أدوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي خلال الفترة من يوم 6 مايو إلى 10 مايو، بينما بدأت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم الخميس 11 مايو وحتى الثلاثاء 11 مايو 2023، والثالث الإعدادي من يوم السبت 13 مايو إلى يوم الثلاثاء 23 في الشهر ذاته، وجميعهم يقومون بالبحث عن موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لمعرفة نتائج الامتحانات برقم الجلوس لعام 2023 بكافة المحافظات وذلك بمجرد اعتمادها وإعلانها.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 من خلال رقم الجلوس وأيضا بالرقم القومي أو تكون بالاسم فقط، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عنها واعتمادها لكافة المحافظات للسنوات التالية:

نتيجة “الصف الرابع الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف الخامس الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف السادس الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف الأول الإعدادي” 2023.

نتيجة “الصف الثاني الإعدادي” 2023.

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” 2023.

موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر بما يتعلق بميعاد ظهور نتيجة الترم الثاني لعام 2023 للصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس الابتدائي، والأول، الصفين الثاني والثالث الإعدادي، أنها سوف تكون موحدة على نطاق جميع الإدارات التعليمية المختلفة بكل محافظة وتكون على حدة.

وأشارت الوزارة إلى أن ميعاد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ومن رصد الدرجات، للصفوف وجميع مراحل التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي

يعرض لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي بنتيجة الترم الثاني محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي مع الإدخال لجميع البيانات التالية: