الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

جريدة الدستور

مع انتهاء امتحانات نهاية الترم الثاني في أغلب المراحل الدراسية المختلفة حرص الأهالي المصرية على معرفة رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس، المتمثلة في الابتدائي، الإعدادي والثانوي، وذلك بعد ظهورها وإعلانها رسميًا.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023.

وكان طلاب سنوات النقل في مرحلة التعليم الأساسي أدوا امتحانات نهاية الفصل الدراسي خلال الفترة من يوم 6 مايو إلى 10 مايو، بينما بدأت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم الخميس 11 مايو وحتى الثلاثاء 11 مايو 2023، والثالث الإعدادي من يوم السبت 13 مايو إلى يوم الثلاثاء 23 في الشهر ذاته، وجميعهم يقومون بالبحث عن موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لمعرفة نتائج الامتحانات برقم الجلوس لعام 2023 بكافة المحافظات وذلك بمجرد اعتمادها وإعلانها.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 من خلال رقم الجلوس وأيضا بالرقم القومي أو تكون بالاسم فقط، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عنها واعتمادها لكافة المحافظات للسنوات التالية:

  • نتيجة “الصف الرابع الابتدائي” 2023.
  • نتيجة “الصف الخامس الابتدائي” 2023.
  • نتيجة “الصف السادس الابتدائي” 2023.
  • نتيجة “الصف الأول الإعدادي” 2023.
  • نتيجة “الصف الثاني الإعدادي” 2023.
  • نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” 2023.

موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر بما يتعلق بميعاد ظهور نتيجة الترم الثاني لعام 2023 للصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس الابتدائي، والأول، الصفين الثاني والثالث الإعدادي، أنها سوف تكون موحدة على نطاق جميع الإدارات التعليمية المختلفة بكل محافظة وتكون على حدة.

وأشارت الوزارة إلى أن ميعاد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ومن رصد الدرجات، للصفوف وجميع مراحل التعليم الأساسي.

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

إعلان نتيجة صفوف النقل بالقاهرة خلال ساعات

بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي

يعرض لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي بنتيجة الترم الثاني محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي مع الإدخال لجميع البيانات التالية:

  • قم بالدخول على هذا الرابط من هنا.
  • ثم ادخل الرقم القومي.
  • واختر المرحلة الدراسية.
  • واختر الصف الدراسي.
  • اختر العام الدراسي.
  • اختر الفصل الدراسي.
  • واضغط على قائمة عرض النتيجة.
موقع وزارة التربية والتعليم نتائج وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس نتائج الامتحانات نتائج نتائج الامتحانات 2023 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية