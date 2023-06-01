تفحم 8 ركاب بانفجار ميكروباص في أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في انفجار ميكروباص على الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر إثر اصطدامه بسيارة نقل وانفجار أسطوانة غاز بداخله ما أدى لمصرع 8 من الركاب متفحمين بعد اشتعال النيران بالسيارة وهم بداخلها.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحري عن هوية سائق السيارة النقل والاستعلام عن حالة المصابين وما إذا كان سائق الميكروباص من بين الضحايا أم من الناجين.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بعد اشتعال النيران في ميكروباص ومصرع 6 ركاب وإصابة 5 آخرين وارتفع العدد إلى 8 ضحايا.

وأشارت التحريات إلى أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل ما أدى لانفجار أسطوانة غاز بها واشتعال النيران بها وتفحم عدد من الركاب بينما نجا آخرون.

350648972_253545344023604_8849626683753934830_n

350678853_659582812678276_2301510898645472203_n

350766677_3051158548526765_4027061636547106353_n

350789496_955098375669698_1617636694124675573_n

350916825_990902309027490_4137885963771262648_n (1)

351113766_1080554996240628_7317411178549996539_n

722f59a7-9984-41f6-8b92-dd70275b90e8

2bff0bbd-deaa-4213-8343-7d30598c3800

c9bcc7c5-0236-4200-898c-45b757ccd2a6

350916825_990902309027490_4137885963771262648_n

347565680_1301997137110072_7646380964359211758_n (1)

347407343_776247960899646_6135079923786278839_n

347250309_134399476309076_2668029512365536907_n

347565680_1301997137110072_7646380964359211758_n

347400778_500691408864697_8405002857678126659_n