تفحم 8 ركاب بانفجار ميكروباص في أكتوبر
تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في انفجار ميكروباص على الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر إثر اصطدامه بسيارة نقل وانفجار أسطوانة غاز بداخله ما أدى لمصرع 8 من الركاب متفحمين بعد اشتعال النيران بالسيارة وهم بداخلها.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحري عن هوية سائق السيارة النقل والاستعلام عن حالة المصابين وما إذا كان سائق الميكروباص من بين الضحايا أم من الناجين.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بعد اشتعال النيران في ميكروباص ومصرع 6 ركاب وإصابة 5 آخرين وارتفع العدد إلى 8 ضحايا.
وأشارت التحريات إلى أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل ما أدى لانفجار أسطوانة غاز بها واشتعال النيران بها وتفحم عدد من الركاب بينما نجا آخرون.