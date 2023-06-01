الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: واشنطن لن تعمل على تحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم المسيرات على موسكو

هجوم المسيرات على
هجوم المسيرات على موسكو

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض الأمريكي، جون كيربي، إن واشنطن لن تعمل على تحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم المسيّرات على العاصمة الروسية ومقاطعة موسكو.

 

وأعلن جون كيربي عن ذلك، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال للتعليق على هجوم الطائرات بدون طيار على موسكو، وقال: “لقد سمعنا تصريحات من جانب أوكرانيا ينفون فيها تورّطهم (في الهجوم).. ليس لدينا أي معلومات محدّدة تشير إلى المسؤول عن ذلك”

 

وأضاف: "ولن نقوم بالتحقيق (في الأمر).. سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا".

 

وعند سؤاله عن الوضع حول "الهجوم المضاد" لقوات كييف، أجاب كيربي: "سأترك الرئيس (فلاديمير) زيلينسكي للحديث عن متى ستكون القوات المسلحة الأوكرانية جاهزة لشن هجوم مضاد. كانت هناك الكثير من المعارك في الأسابيع القليلة الماضية، والكثير من الاشتباكات".

 

هذا وقد تعرّضت العاصمة الروسية موسكو صباح الثلاثاء، لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيّرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكّنت من تدميرها كلها.

 

وفي الأثناء، قام شخصان بطلب المساعدة الطبية في العاصمة موسكو، في حين لم يكونا بحاجة إلى العلاج في المستشفى، بينما تعرضت العديد من المباني لأضرار طفيفة.

 

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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