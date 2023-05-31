الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

4 يونيو.. أولى جلسات دعوى وقف عرض فيلم كليوباترا والتعويض من "نتفليكس"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة ٤ يونيو القادم لنظر دعوى إلزام السلطات المصرية ممثلة في وزير الخارجية المصري، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية ضد منصة نتفلكس وصناع فيلم كليوباترا لوقف بث الفيلم، لتزيفه الحقائق وإظهاره الملكة كليوباترا سمراء اللون، في حين أن ذلك كذب وافتراء على التاريخ المصري .

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام وعضو اتحاد المحامين بألمانيا، ومطالبة المنصة وصناع الفيلم بدفع ٢ مليار دولار، كتعويض للدولة المصرية، بسبب ما تضمنه الفيلم من تزييف للتاريخ واعتداء على التراث الحضاري والثقافي المصري، وتزوير للهوية المصرية القديمة. 

وستنظر الدعوى أمام الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الطاهر رئيس المحكمة.

ودعا عمرو عبدالسلام المحامي، مقيم الدعوى، كل المهتمين بالتراث الحضاري المصري وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس، وكل الأثريين بالحضور أمام المحكمة، للإدلاء برأيهم العلمي حول ما أثاره الفيلم الوثائقي من تزييف للحقائق وتزوير للتاريخ.

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