ما العلاقة بين علم النفس والإرهاب؟.. الباحث بمرصد الأزهر يُجيب

أوضح الدكتور محمد عبدالحليم، الباحث بمرصد الأزهر، العلاقة بين علم النفس والإرهاب، قائلًا: "إن التنظيمات الإرهابية والمتطرفة هي تنظيمات تطورية، بمعنى أنها تطور من نفسها باستمرار".

وأضاف الدكتور محمد عبدالحليم، خلال لقاءه ببرنامج المواجهة، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أنه يوجد علاقة بين علم النفس والتنظيمات المتطرفة، لافتًا إلى أن التنظيمات المتطرفة تعمل على توظيف قوانين مباديء ونظريات علم النفس في ممارسة أنشطتها المشبوهة.

وأوضح أن مفهوم علم النفس هو علم دراسة السلوك، أو علم هندسة السلوك، وله ثلاثة أهداف أساسية؛ وهي: الوصف، حيث القدرة على وصف السلوك، التنبؤ، ثم التحكم، حيث القدرة على التحكم في السلوك بناءً على وصف السلوك والتنبؤ به.

وأشار إلى أن التنظيمات المتطرفة بدأت في توظيف النظريات وأهداف علم النفس في ممارسة أنشطتها، وكذلك فيما يسمى بـ "الحرب النفسية"، وهي مجموعة من الأساليب المشروعة والغير مشروعة التي تمارسها تلك التنظيمات لإضعاف الطرف الآخر، أو التأثير على الروح المعنوية والسلوك بوجه عام بغرض إخضاعه، وهذا لتنفيذ بعض الأهداف المخطط لها.