وزيرة البيئة تلتقي ممثلى شركة تعمل في إدارة تشغيل ومعالجة المخلفات

في إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنفيذ وتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات :

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع شركة أسبيك العاملة في مجال إدارة وتشغيل ومعالجة المخلفات لمناقشة آلية تذليل العقبات التي تواجهها في تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة بالفسطاط، بحضور المهندس أحمد سعد استشاري فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات .

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال، بدءا" من إنطلاق تلك المشروعات وإنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع التدوير ، وكذلك إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر ، ولائحته التنفيذية ، وإصدار مجلس الوزراء لقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة ١٤٠ قرش لكل كيلو وات ، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات في مجالات تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد عدد من الأدلة الإرشادية لآلية تنفيذ المشروعات في هذا المجال.

واستمعت إلى المشكلات التي تواجه الشركة في هذا المجال، وأكدت على حرصها على العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه كل الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات لتيسير استكمال وتنفيذ اعمالها، كما ناقشت سيادتها مع الشركة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ الداعم في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفي ظل قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضحت والإجراءات المتبعة في توقيع العقود في هذا المجال، والدور الذي تقوم به الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن، مطالبة الشركة بتقديم دراسة فنية حول المقترحات المقدمة ومناقشتها بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ثم بعد ذلك يتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستعراض المقترح ومتطلبات التنفيذ.

جدير بالذكر أن لجنة مشتركة تابعة لوزارة التنمية المحلية أجرت تقييمات للشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، وتم اختيار 33 شركة مؤهلة منها أسبيك.



وفى نهاية الاجتماع أبدت الشركة رغبتها في تقديم عرض فني لعمليات التدوير والمعالجة ببعض المحافظات وكذلك تم استعراض دور وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وضع النماذج الاسترشادية لكراسة الشروط والمواصفات والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية وهي الجهة المنوط بها أعمال الطرح والتعاقد.