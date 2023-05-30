الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد الرئيس الأوكرانى ينفى تورط كييف فى الهجوم بمسيرات على موسكو

جريدة الدستور

نفى مساعد الرئيس الأوكراني، تورط كييف في الهجوم بمسيرات على موسكو، وسط توقعات بمزيد من هجمات المسيرات على موسكو، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا استهدفت موسكو بثماني طائرات مُسيرة، اليوم الثلاثاء، لكن تم إسقاط جميع الطائرات المُسيرة المستخدمة في الهجوم.

وأضافت الوزارة: "شن نظام كييف هذا الصباح هجومًا إرهابيًا بطائرات مُسيرة على أهداف في مدينة موسكو".

وتابعت: "تم صد ثلاث طائرات بوسائل الحرب الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها، وأسقط النظام صواريخ بانتسير-إس أرض جو، خمس طائرات مُسيرة في منطقة موسكو".

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