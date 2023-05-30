الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السلطات الأوكرانية: تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة فوق كييف

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلنت السلطات الأوكرانية عن تدمير أكثر من 20 طائرة مسيرة فوق كييف، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

ودوت انفجارات في كييف، فجر الثلاثاء، ودعت السلطات الأوكرانية المواطنين إلى البقاء في الملاجئ، بحسب قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن العاصمة تتعرض لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة، مشيرًا إلى اندلاع حريق في مبنى متعدد الطوابق في هولوسيفسكي.

وأضاف "كليتشكو"، أنه يتم إجلاء السكان من منطقة هولوسيفسكي بعد نشوب الحريق، وقد تم العثور على ضحية واحدة.

وتحدث "كليتشكو" عن سقوط حطام لمسيرات في عدد من أحياء العاصمة أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

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