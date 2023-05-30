الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة طيران دولية.. اليوم

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 22 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة، وصول 4 رحلات من التشيك، و6 رحلات من المطارات البولندية، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من ألمانيا، ورحلة من هولندا، وأخرى من لكسمبورج، ورحلتين داخليتين.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم في فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

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