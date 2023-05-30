الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسالة مؤثرة من يحيى لوالدته مروة عبدالمنعم : "هبقى مخرج وأرجعك تانى للسينما"

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم

وجه يحيى ابن الفنانة مروة عبدالمنعم، رسالة مؤثرة إلى والدته، قائلاً: "ماما ما يتقالش فيها كلام، يتقال فيها حجات كتيرة أوي، لكن أهم حاجة إني فخور بها جدًا لأنها بتحفر في الصخر عشان تعمل اللي بتحبه". 

وأضاف يحيى، خلال مداخلة ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة: "أمي مظلومة، ومش واخدة حقها في الوسط الفني، لكن هي إنسانة موهوبة جدًا جدًا".

وتابع: "ماما بتحارب عشان تعمل اللي بتحبه وهو الفن، حتى لو مكنتش بتطلع في أفلام ومسلسلات كتير، لكن هي بتعمل مسرحيات، وعملت الشركة الخاصة بها، وبتعلم تمثيل، بتعمل إللي بتحبه، وأنا فخور جدًا بها، ونفسي أكون زيها في حاجات كتير أوي، وحور أختي مطلعة عين ماما، لكن أنا غالبًا مش مطلع عينها".

وفاجأ يحيى والدته، حيث قال إنه كان يأخذ كورس إخراج، وحصل على شهادة، معقبا: "بقولك يا ماما هبقى مخرج، وهرجعك تاني للسينما".

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