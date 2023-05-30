تسكنه الجان وملعون مدى الحياة.. تفاصيل مرعبة عن "بئر برهوت"

حكت الإعلامية فيروز مكي، معلومات تروى عن "بئر برهوت"، قائلة: "هل سمعتم يومًا بأسطورة بئر برهوت في شرق اليمن، والمعروفة باسم قعر الجحيم؟".

وأضافت فيروز مكي، خلال تقديمها برنامج "قصة تروى" المذاع عبر القاهرة الإخبارية، أن "بئر برهوت" عبارة عن حفرة غامضة وحكايات عن الجن والشياطين، كما أنها أعجوبة طبيعية غير مفهومة، لافتة إلى أن بئر برهوت عبارة عن حفرة عملاقة في صحراء محافظة المهرة في اليمن، يصل عرض هذه الحفرة إلى 30 مترًا، ويعتقد أن عمقها يتراوح بين 100 و250 مترًا.

وأوضحت أنه بحسب الفلكلور المحلي والأساطير اليمنية، أنشئ "بئر برهوت" كسجن للشياطين، ويقال إنه تنبعث منه روائح كريهة وحتى سامة، إلى جانب سماع أصوات غريبة في قاعه، ما جعل آخرون يطلقون عليه اسم "فم الجحيم".

وأشارت إلى أنه يقال بأن "بئر برهوت" هي واحدة من أكثر المواقع غير المحببة في البلاد، حيث حاول الكثيرون من علماء الجيولوجيا فهم حقيقته دون جدوى، والغريب أن البعض قد لجأ لاستخدام طائرات لاستكشاف قاعه، لكن جميع الطائرات المسيرة كانت تصل لعمق 30 مترًا كحد أقصى، قبل أن تتعرض لتشويش مجهول المصدر وتسقط في الهوة.

وتابعت: "يقول علماء الجيولوجيا في اليمن أنه يحتوي على أسوأ مياه في هذا الكوكب، كما أنهم ينتابهم شعور غريب ومقلق بحسب وصفهم، عند اقترابهم من هذه الحفرة".

وبينت أن سكان محافظة مهرة، فيقولون أنهم يسمعون أصوات غريبة، تخرج من هذه الحفرة وتصل لقرى بعيدة، كما أنه يؤمنون أنها سجن الشياطين والجن.