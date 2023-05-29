الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عودة الاستقرار.. تعرف على حالة الطقس غدًا الثلاثاء

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يشهد الطقس اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية في الصباح الباكر، ويكون حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل تشهد حالة الطقس أجواء لطيفة في أول الليل، ومائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية، بينما تكون درجة الحرارة معتدلة على باقي أنحاء الجمهورية.

كما تشهد حالة الطقس استقرارا على كافة مناطق الجمهورية بعد يومين من الاضطرابات التي شهدها الطقس خلال الفترة الماضية، كما تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القنـــاة، ووسط سينــاء في الصباح الباكر، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ومن المتوقع حدوث أمطار خفيفة، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 

 

درجات الحرارة في القاهرة

القاهرة: الكبرى 33 الصغرى 22

 

درجات الحرارة في الإسكندرية

الإسكندرية: الكبرى 28 الصغرى  19

  • بنها: الكبرى 33 الصغرى  21
  • العلمين: الكبرى 27 والصغرى  19
  • مطروح: الكبرى 26  الصغرى 18
  • السلوم: الكبرى 26 الصغرى 18
  • دمنهور: الكبرى 32 الصغرى  21
  • وادي النطرون: الكبرى 33 الصغرى  21
  • كفر الشيخ: الكبرى  32 الصغرى  20
  • المنصورة: الكبرى  32  الصغرى 21
  • الزقازيق: الكبرى 34 الصغرى  20
  • شبين الكوم: الكبرى  33  الصغرى 21
  • طنطا: الكبرى 32 الصغرى   19
  • دمياط: الكبرى 29  الصغرى 20
  • بورسعيد: الكبرى 28 الصغرى  20
  • الإسماعيلية: الكبرى 33 الصغرى  21  
  • السويس: الكبرى 33 الصغرى 21
  • العريش:  الكبرى 29  الصغرى 20
  • رفح: الكبرى 28  الصغرى 20
  • الفيوم: الكبرى 33 22
  • بني سويف: الكبرى  34 الصغرى  21
  • المنيا: الكبرى 34 الصغرى  22
  • أسيوط: الكبرى  35  الصغرى 22 
  • سوهاج: الكبرى 37  الصغرى 23
  • قنا: الكبرى 37 الصغرى 24
  • الأقصر: الكبرى 38 الصغرى  25
  • أسوان: الكبرى  39 الصغرى  26
  • الوادي الجديد: الكبرى  35 الصغرى 25
  • أبو سمبل: الكبرى  36 الصغرى  25

 

موعد بداية فصل الصيف 2023

وبدأ العدد التنازلي لـ بدء فصل الصيف 2023 رسميا حيث يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر يونيو المقبل ويستمر حتى الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من العام ذاته.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناطق الجمهورية درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في الإسكندرية

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