"الأجواء الصيفية مؤثرة".. الأرصاد تكشف ذروة الطقس الحار (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا لن نشهد أي نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، إضافة إلى انحصار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وأضافت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أن هذه الأجواء مستمرة حتى غدٍ الثلاثاء، ومع يوم الأربعاء سوف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة مرة أخرى.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة النهار، معقبة: "الأجواء الصيفية أصبحت مؤثرة في هذا الوقت من العام".

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أننا سوف نشهد تدريجيًا ارتفاع نسب الرطوبة مع بداية فصل الصيف، مما يزيد شعورنا بحرارة الطقس.