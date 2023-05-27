السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تناول الفاكهة أبرزها .. كيفية الوقاية من ضربات الشمس في فصل الصيف 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع حاد في درجات الحرارة في فصل الصيف لعام 2023، وفي هذه الأوقات يتزايد خطر الإصابة بضربات الشمس كل يوم.

وفي هذا التقرير يستعرض الدستور كيفية الوقاية من ضربات الشمس في فصل الصيف حسب ما قدمه موقع hindustantimes.

ما هي ضربة الشمس؟

ضربة الشمس هي حالة ترتفع فيها درجة حرارة نظام التحكم في درجة حرارة الجسم ليصبح خارج نطاق السيطرة.

ويحدث هذا غالبًا بسبب التعرض الطويل للحرارة وتعرض الجسم للجفاف، وبحسب التقرير فقد أوضحت أخصائية التغذية أنجالي موكرجي، أن "ضربة الشمس هي أخطر الحالات المرتبطة بالحرارة ويمكن أن تسبب الوفاة أو العجز الدائم إذا لم يتم توفير العلاج على الفور"، كما شاركت بعض النصائح الصحية التي يجب اتباعها لمنع ضربة الشمس.

أعراض الإصابة بضربة الشمس:

ارتفاع درجة حرارة الجسم للغاية.

 الصداع النابض. 

الغثيان.

الترجيع في بعض الحالات.

كيفية الوقاية من ضربة الشمس:

وبحسب التقرير قالت موكرجي، إنه من الأفضل تجنب أي مشروب ساخن أو غازي ساخن وشرب الكثير من الماء والمشروبات المحلاه طبيعيا مثل العصائر.

وتناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير والنعناع لأن بهم نسبة عالية من المياه والألياف، وأيضا تناول الخيار فهي بعض عناصر لا بد منها في النظام الغذائي اليومي خلال فصل الصيف.

ويجب تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وAلأنها تساعد في إخماد العطش وتعمل كمبردات للجسم وتناول الزبادي والألبان.

ويجب تجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين قدر الإمكان خلال فصل الصيف.

ونبهت ماكرجي على ضرورة ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والملابس الفضفاضة لأنها تساعد في تجنب خطر الإصابة بضربة الشمس في الصيف ويجب أن تكون الألوان فاتحة وتجنب ارتداء الألوان الغامقة لأنها تمتص حرارة الشمس.

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