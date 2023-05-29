حددت وزارة التربية والتعليم موعد التقديم للصف الاول الابتدائي 2023، حيث وفرت رابط إلكتروني يستطيع أولياء الأمور تحميل الأوراق المطلوبة عليه وطلبات التقديم كخطوة أولى لالتحاق الأطفال بالصف الاول الابتدائي مع بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 .

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التقديم للصف الاول الابتدائي 2023 والأوراق المطلوبة .

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم لأولى ابتدائي 2023 ، بعد أن قررت فتح باب التقديم في الاول من يونيو المقبل وهو الموعد السنوى للتقديم للصف الاول الابتدائي ويستمر شهر كامل حتى 30 يونيو 2023 .

ويستطيع اولياء الامور اتباع الخطوات التالية للتقديم للصف الاول الابتدائي وهي كالتالي:

اولا الدخول عبر بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي هنا.

ثانيًا : قم بتسجيل الرقم القومي لتسجيل الدخول عبر الموقع وفي حالة عم انشائك حساب على بوابة مركز المعلومات عليك إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة للحصول على اسم مستخدم، ورقم سري يسمح لك بالدخول للتقديم للصف الاول الابتدائي .

ثالثًا : قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة ورفع الأوراق المطلوبة للتقديم ، وقم بمتابعة الطلب وطباعة الاستمارة الالكترونية ، للتوجه إلى المدرسة بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية، لتقديم الأوراق الخاصة لإلحاق الطالب بالمدرسة .

الأوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الابتدائيومنها شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب، تقديم (8) صور حديثة للطالب مقاس 4*6، وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، وجود البطاقة الصحية للطالب مرفقة بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.