الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الاثنين 29 مايو 2023

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات استقرارًا في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل نحو 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وذلك وفقًا لتحديث متوسط اسعار العملات في البنك المركزي المصري.


سعر اليورو اليوم الاثنين امام الجنيه المصري


بعد استقرار سعره في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنوك. 


سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتباين اليورو والإسترلينى

آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم الأحد 28-5-2023 خلال التعاملات المسائية

سعر اليورو اليوم الاحد 28 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم السبت 27 مايو 2023


سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.


سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع
 

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الاثنين الجنيه المصري منتصف التعاملات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

مصدر بتعليم القاهرة: نتيجة الشهادة الإعدادية أمام المحافظ خلال ساعات

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى الإسكندرية 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله