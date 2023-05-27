السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم السبت 27 مايو 2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل نحو 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وفقًا لتحديث متوسط اسعار العملات في البنك المركزي المصري.

 

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 

بعد استقرار أسعاره في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، ينشر "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في البنوك. 

 

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

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سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

انخفض سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

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