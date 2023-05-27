منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ينشر "الدستور" سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك، وذلك بعد تصدره محركات البحث على "جوجل"، خلال المرحلة الماضية لأنه مرتبط ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق، حيث يخضع سعرالدولار لآليات العرض والطلب والتضخم والأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم.

سعر الدولار اليوم السبت تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال منتصف التعاملات نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 سجل استقرارًا امام الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي ينشر "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

لم يتغير سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023 في بنك الاسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023 في البنك الاهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.