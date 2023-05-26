لو فاتك الترند| سعر الدولار الأعلى بحثا والصلاة على النبي بالمساجد تتصدر الترند

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند اليوم الجمعة، والتي تنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز هذه الأخبار نشرة "لو فاتك الترند".

- سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-5-2023

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار، سجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 جنيه للبيع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 26-5-2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

مع انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية في الكثير من محافظات مصر، شغل بال آلاف من المواطنين معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 عبر جوجل، وذلك من قبل أولياء الأمور والطلاب للاستعلام عن النتيجة من أجل الاطمئنان على أبنائهم، حيث ستعتمد بعض المدارس الثانوية التي سينتقل إليها الطلبة على الشهادة الإعدادية، وذلك لقبول الطلاب لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- "فى حضرة سيدنا محمد".. أصوات المصريين تعلو بالصلاة على النبى داخل المساجد (فيديو)

خمس دقائق قضاها المصريون في حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بجميع مساجد مصر في مشهد روحاني شعر المصريون جميعًا وكأنهم في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ترديد الصلاة الإبراهيمية بصورة جماعية عقب صلاة الجمعة بجميع المساجد لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- فلسطين تشكو إسرائيل فى 3 رسائل أممية

طالبت فلسطين، الأربعاء، الأمم المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف "الانتهاكات الإسرائيلية"، جاء ذلك، في ثلاث رسائل متطابقة، بعثها المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر “سويسرا”، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروشي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)